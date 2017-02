Jalgpalli Rahvaliiga alustab kevadel oma kaheksandat hooaega

Jalgpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Meeste rahvaliigas on tänavu sisse viidud mitmeid muudatusi. Meeskondade registreerimine on sarnaselt muude liigadega viidud Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ERIS veebikeskkonda, kus peavad end kirja panema ka mängijad.

„Meeskondade viimine meie ametlikku veebikeskkonda suurendab eelkõige liiga läbipaistvust ning aitab meil ennetada probleeme, mis puudutab mängijate ülesandmist võistkonda. Lisaks annab see meile võimaluse liigat analüüsida, seeläbi rahvaliigat arendada ning ka võistkondadel on võimalik meilt hõlpsamalt statistikat küsida,“ ütles EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas.

Kui varasemalt oli ühes mängus lubatud võistkonna ridades kasutada kaht mängijat, kes pallivad III või IV liigas, siis võistkondadelt saadud tagasiside alusel otsustati seda punkti juhendis muuta. Uuest hooajast end meistrivõistlustel kirja pannud mängijad rahvaliigas pallida ei tohi.

„Rahvaliiga on mõeldud täielikult harrastajatele ning meeskondade tagasiside kinnitas meile, et vahepeal pole vastasseisud võrdsed või tekitab III ja IV liiga mängijate kasutamine segadust. Rahvaliiga on kasvanud täiesti omaette liigaks,“ selgitas Allas.

Seoses uute tehniliste võimaluste kasutusele võtmisega on esmakordselt meeskonna registreerimine tasuline (100 eurot). Mängijatele on rahvaliiga mängija litsents tasuta.

Võistluse süsteem on 2017. aastal varasemast veidi erinev. Kui seni mängiti kuni 10-liikmelistes gruppides, kus peeti ühe vastasega üks kohtumine, siis nüüd on alagrupid väiksemad ning mängitakse kodus-võõrsil printsiibil. Grupid moodustatakse vastavalt meeskondade asukohale ning on maksimaalselt kuueliikmelised.

„Tahame vältida loobumiskaotuseid ning loodame, et kuueliikmelistes gruppides on konkurents tihedam, mistõttu oleks meeskondadel motivatsiooni minna igale mängule. Alagruppides on uuest hooajast vähem meeskondi, mis tähendab, et grupid on piirkondlikumad ja sõite jääb vähemaks. Samas suureneb veidi mängude arv. Näeme hetkel kõikides nendes aspektides positiivset arengut,“ lausus Allas.

Rahvaliiga mängudega tehakse algust mai alguses ning hooaeg lõpeb otsustavate play-off kohtumistega oktoobris.

Nii naiste kui ka noorte rahvaliigasse saab võistkonda registreerida 31. märtsini. Osavõtt naiste ja noorte rahvaliigast on tasuta. Noorte rahvaliigas saavad tänavu osaleda mängijad sünniaastatega 2002-2004.

Rahvaliiga eesmärk on kaasata jalgpalli mängima neid mehi, naisi ja noorukeid, kes ei soovi või ei saa erinevatel põhjustel mängida kaasa Eesti meistrivõistlustel – olgu põhjuseks liiga suur koormus meistrivõistlustel, vähesed oskused või lihtsalt soov pingevabas õhkkonnas jalgpalli mängida. Olulisim printsiip on, et võimaluse saaksid kõik: iga küla või sõpruskond, kes soovib võistkonda välja panna, saab selle võimaluse. Oluline on ka see, et kasutatavate väljakute nõudmised ei ole ranged – praktiliselt iga küla- või kooliväljak sobib! Sõltuvalt väljaku suurusest on korraga ühes võistkonnas väljakul 7 kuni 11 mängijat.