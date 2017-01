Eestis mängib saalijalgpalli enam kui 1500 huvilist

Auguri mängija Kristjan Paapsi (palliga) Juri Amosovi vastu. (Foto: EJL)

Triobet saaliliigas lööb traditsiooniliselt kaasa kaheksa võistkonda, sama palju osalejaid on ka esiliigas. II liiga on jaotatud kaheks tsooniks – Ida/Põhja piirkonnas on kirjas viis, Põhja/Lõuna tsoonis kuus meeskonda.

Populaarses saalijalgpalli rahvaliigas on osalejaid veelgi enam. 67 meeskonna ja kolme naiskonnaga võistlustest võtab osa enam kui 1200 saalijalgpallihuvilist.

Saalijalgpallis selgub iga-aastaselt võitja nii Triobet saaliliigas, saalijalgpalli karikavõistlustel ning hooaja avab mäng superkarikale. Naiste arvestuses selgitatakse jaanuarikuus välja karikavõitja – aasta alguses peetud alagrupiturniiril osales kümme naiskonda kokku enam kui saja mängijaga.

Eesti saalijalgpallikoondis on 2016/2017 saalihooajal pidanud neli kohtumist ning koondise hooaeg kulmineerub EM-valikturniiriga Lätis, mis toimub 26.-29. jaanuarini Jelgavas.