Eesti jalgpallikoondis langes FIFA edetabelis koha võrra

Eesti jalgpallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti lähiriikidest on Läti 110. kohal (+1), Leedu 105. (0), Soome 93. (+1), Venemaa 56. (0) ja Rootsi 41. (0) kohal, vahendab Soccernet.ee.

Eesti MM-alagrupikaaslastest on Belgia endiselt maailma viies, Bosnia ja Hertsegoviina 27., Kreeka 42., ja Gibraltar 205. tabelireal. Eesti järgmine vastane Küpros langes koha võrra, 116. reale.



Tabeli esikümnes muutuseid ei toimunud ja see on järgmine: Argentina, Brasiilia, Saksamaa, Tšiili, Belgia, Kolumbia, Prantsusmaa, Portugal, Uruguay ja Hispaania.