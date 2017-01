Ragnar Klavan: ma ei ole kunagi oma esitusega rahul

Ragnar Klavan, Romelu Lukaku (Foto: Reuters/Scanpix)

"Ma ei ole kunagi oma esitusega rahul - tahan alati enamat. Nii läbi oma karjääri," sõnas pool aastat Inglismaal veetnud Klavan. "Pärast iga mängu leiad palju asju, mida parandada. Järgmise nädala treeningul hakkad neid järele aitama. Alati on tore areneda."

Klavan tunnistab, et Inglismaa mängustiiliga kohanemine võtab aega. "Üritan sellega igal treeningul kohaneda. Ja mitte ainult treeningutel, vaid ka mängudes. Selles liigas on kohtunike poolt pisut rohkem lubatud kui olen harjunud."

"Nõuab pisut aega harjumiseks, et keskkaitsjal on pisut rohkem lubatud," lausus eestlane. "See on inglise stiilis jalgpall. Tasapisi olen sinnapoole teel."

Hetkel on Klavan tõusnud koos Dejan Lovreniga põhikeskkaitsepaariks, kuid meeskonnas konkurentsis jagub: oma šansse ootab hetkel vigastatud Joel Matip, samuti kogenud brasiillane Lucas Leiva ja pika vigastuse järele naasev Joe Gomez.

"See on tore ja aitab kõiki edasi. Ja see aitab ka meeskonda, sest asi on meeskondlikus mängus ja soovime alati, et väljakul oleks võimalikult hea tiim," lausus Klavan. "Nii saad parima tulemuse. See on positiivne ja hea, et kõik peavad pingutama. Keegi ei saa looderdada ja öelda, et on piisavalt teinud."