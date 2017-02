Mullu suvel Florast lahkunud ründaja liitus valitseva Eesti meistriga

Albert Prosa (Foto: FCI)

Tartus sündinud Prosa valis oma jalgpallikooliks Tammeka, kus ta läbis kõik astmed teel esindusvõistkonda, milles debüteeris 2008. aastal. Kolmel korral oli ta oma meeskonna parim väravakütt Premium liigas, teatas FCI Tallinn oma kodulehekülje vahendusel.

Tema hea jõuline mängustiil ja täpsed pealelöögid jäid silma Tallinna Florale, kes 2012. aastal meelitas noore mehe enda ridadesse. Floraga võitis Prosa kokku viis tiitlit ja pääses ka viiel korral Eesti rahvuskoondisesse.

Pärast Florast lahkumist proovis end meie uus ründaja ka välismaal – Püha Niguli kodulinnas Rovaniemis viibis ta neli kuud kõrgliiga klubi RoPS-i juures. Soome kõrgliigas pidas Albert kümme mängu ja lõi kaks väravat.

Aleksandr Puštov: „Albert langetas otsuse, et tahab 2017. aasta hooajal kodumaal mängida. Õnneks ei olnud meievahelised läbirääkimised pikad ega keerukad ning Albert tegi üsna kiiresti oma valiku meie klubi kasuks. Me otsisime endale ründajat, kes saaks reaalselt meie ründeliini tugevdada ja Albert oli otsinud endale tiimi, kus ta saab areneda ja mängida. Usume, et just meie tiimis saab Albert oma karjääris sammu edasi teha ning olen kindel, et tema abiga saavutame ja võidame 2017. aastal paljugi!“

Albert Prosa: „Olen sõna otseses mõttes väga rõõmus, et sõlmisin lepingu Eesti meistriga! Usun, et saabuval hooajal kaitseme nii tiitlit, kui ka võidame palju uusi trofeesid!“