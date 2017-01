Klopp kinnitas, et karikamängule minnakse ilma mitme põhimeheta

Jürgen Klopp (Foto: AFP/Scanpix)

James Milner ja Daniel Sturridge said vigastada eelmises Premier League'i kohtumises Sunderlandi vastu. Klopp teatas, et Milner jääb karikamängust kindlasti eemale, kuid täna treeningutele naasnud Sturridge'i kohta ta spekuleerida ei tahtnud, vahendab Soccernet.ee.

"Daniel ei osalenud treeningutel kuni tänaseni. Võimalik, et täna ta treenib, aga eks me näe. Kõik sõltub sellest, kuidas ta ennast tunneb," ütles sakslasest treener. "Milneri seis on hea, aga ma olen päris kindel, et me ei riski temaga nädalavahetusel (mäng Plymouth Argyle'i vastu toimub pühapäeval - toim)."

Lisaks kinnitas Klopp, et kohtumisest jäävad eemale samuti vigastustest tervenevad keskkaitsja Joel Matip ja ründav poolkaitsja Philippe Coutinho. "Coutinho oleks hea käik võtta, aga mitte nädalavahetusel, sama seis on Matipiga."