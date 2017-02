Roma lõi Fiorentinale neli vastuseta jäänud väravat, Džeko möödus Mertensist

Edin Dzeko (Foto: Reuters/Scanpix)

Roma bosnialasest ründaja Edin Džeko oli täpne 39. ja 83. minutil, samuti said jala valgeks Federico Fazio (58. minutil) ja Radja Nainggolan (75. minutil). Kümme minutit enne kohtumise lõppu pääses väljakule ka Roma legend Fransesco Totti.

Serie A liidrina jätkab Torino Juventus, kes on 22 mänguga kogunud 54 punkti. Ühe mängu enam pidanud Romal on nüüd 50 punkti, Napolil 48 ja Rooma Laziol 43 silma. Väravaküttide edetabelit läks taas juhtima Džeko, kellel on nüüd 17 tabamust Napoli staari Dries Mertensi 16 vastu.