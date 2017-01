Dimitri Payet tahab West Ham Unitedist lahkuda

Dimitri Payet (Foto: Reuters/Scanpix)

Väidetavalt soovib Payet taasliituda Marseille'iga, kust ta 2015. aasta suvel 10 miljoni naela suuruse üleminekusumma eest West Hami siirdus. Üleminekut ootav prantslane on sisuliselt alustanud streiki, sest keeldub Inglismaa meedia sõnul nii mängimast kui treeningutel osalemast.

„Me oleme öelnud, et me ei taha oma parimaid mängijaid müüa, kui Payet ei taha meie eest mängida ning soovib lahkuda,“ sõnas Bilic neljapäevasel pressikonverentsil. „Kahtlemata on ta meie parim mängija ja seetõttu andsime talle ka pikaaegse lepingu (Payet sõlmis veebruaris West Hamiga viie ja poole aasta pikkuse lepingu – toim.). Me ei müü teda. Me andsime talle kõik, olime tema jaoks alati olemas. Ma tunnen ennast alt veetuna ja vihasena.“

Payet lõi eelmisel hooajal Londoni klubi eest 38 mängus kokku 12 väravat, hea hooaja eest nimetati ta klubi hooaja parimaks mängijaks. Suvistel Euroopa meistrivõistlustel lõi Payet kolm väravat ning nimetati kahel korral kohtumise parimaks mängijaks.