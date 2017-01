Klavan ja Liverpool leppisid Manchester Unitedi vastu viigiga

Ragnar Klavan (paremal) ja Wayne Rooney (Foto: Reuters/Scanpix)

Kui igipõliste rivaalide matš oli kestnud 25 minutit, mängis ManU prantslasest keskväljamees Paul Pogba oma karistusalas palli käega ning peakohtunik Michael Oliver määras Liverpooli kasuks penalti. Selle realiseeris külmavereliselt James Milner ning Liverpool läks kohtumist juhtima.

Mitmel korral päästis Liverpooli halvimast väravavaht Simon Mignolet, kes tõrjus nii Henrikh Mkhitaryani lähilöögi kui Zlatan Ibrahimovici tugeva karistuslöögi. United jõudis viimaks sihile 84. minutil, kui Ibrahimovic palli peaga Mignolet' selja taha saatis.

Pärast 21. vooru juhib liigat Londoni Chelsea, kes on kogunud 52 punkti. Nii Tottenhamil kui Liverpoolil on 45 silma, Manchester United on 40 punktiga kuuendal kohal.