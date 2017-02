Dundee treener: Ojamaa on ideaalne mängija meie jaoks

Henrik Ojamaa (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Jaanuari viimasel päeval liitus Eesti jalgpallikoondislane Henrik Ojamaa hooaja lõpuni kestva laenulepingu alusel Šotimaa klubi Dundeega. Viimaste peatreener Paul Hartley lausus, et eestlane on nende jaoks ideaalne täiendus.

"Me oleme rõõmsad, et saime Henriku ja ma arvan, et ta on perfektne mängimas koos Marcus [Haberiga]," vihjas Hartley Evening Telegraphile antud intervjuus, et loodab eestlasest ja pikakasvulisest Kanada koondise ründajast Haberist võimsa löögirusika vormida, vahendab Soccernet.ee.

"Me oleme otsinud kedagi, kes Haberit täiendaks ja rünnakule kiirust lisaks, seega ta saab selleks ideaalne olema. Ta on endiselt kõigest 25, aga omab palju kogemust nii klubi kui koondise tasandil, seega ta saab hea täiendus meie meeskonnale olema," lisas loots.

Lisaks Haberile ja Ojamaale kuuluvad Dundeesse ka 24-aastane Prantsusmaal sündinud Faissal El Bakhtaoui ja 19-aastane Šotimaa noortekoondislane Craig Wighton, kuid nemad ei ole veel nii valmiskujunenud mängijad. "Ma olen tundud, et meil on rünnakul veidi puudu jäänud, sest mõlemad Craig Wighton ja Faissal El Bakhtaoui alles arenevad. Aga saades Henriku punti, tähendab see meile lisakäike ja arvan, et ta mängustiil lisab midagi meeskonnale," lausus Hartley.