Eesti meister rannajalgpallis kutsuti taas kõrgetasemelisele turniirile

Aleksei Galkin (Foto: Jana Pipar)

Inglise keeles Euro Winners Cup nime kandval turniiril osalevad Euroopa riikide meistrid. Eranditena panevad kaks võistkonda välja võõrustaja Portugal ning mullu turniiril võidutsenud Itaalia.

Portugalis Nazares toimuvale turniirile sõidab ka Pärnu võistkond FC Valicecar, kes on seetõttu varakult alustanud ka hooaja ettevalmistust.

"Praegu teevad poisid trenni kaks korda nädalas saalis ning Valicecari võistkond on mängimas saalijalgpalli rahvaliigas. Lisaks tehakse loomulikult ka individuaalset trenni, näiteks käiakse ujumas ja jõusaalis," ütles meeskonna eestvedaja Aleksei Galkin.

Meeskond on tänavu koos käinud ka liiva peal. "Kaks nädalat tagasi käisime esimest korda Nõos (rannahallis – toim.), kus toimus ühe päeval jooksul treening nii hommikul kui ka õhtul ja see oli vägev tunne," sõnas Galkin. "Teeme sel aastal ettevalmistust veidi teistmoodi, et ei tekiks olukorda, kus alles enne turniiri oleme liiva peale jõudnud. Veebruaris on plaanis Nõos veel treenida."

Hetkel on meeskonna koosseis veel lahtine, sest pole lõplikult kindel, millised leegionärid võistkonda tänavu esindavad. "Professionaalid teevad hetkel Peterburis neli korda nädalas trenni ja lisaks veel mängivad, mistõttu on nemad kindlasti vormis. Sõltub ka sellest, millistel turniiridel nad osalevad, aga kindlasti leiame neile väärt asendusi. Pigem on küsimus mängijates Eestis, sest minu jätkamine on lahtine ja väga palju "materjali" minu asendamiseks Pärnus pole," ütles vigastusest taastuv võistkonna mängiv treener Galkin.

Mullu Eesti parimaks rannajalgpalluriks valitud 37-aastane Galkin käis 19. detsembril taaskord põlveoperatsioonil ning on uuest aastast spetsiaalse kava järgi taastunud. "Ühe trenni sain isegi Nõos kaasa teha, aga hetkel on põlv nõrk. Iga päev teen koostööd füsioterapeudi ja treeneriga nii ujulas kui ka jõusaalis. Mängida veel ei saa, aga löögiharjutusi tohin kaasa teha. Kui individuaalselt veel pingutan, siis on võimalik, et suudan ühe hooaja veel mängida, aga see on raske. Kui põlv läheb veebruari lõpus katki, siis..." sõnas Galkin.

Euroopa klubide meistrite karikaturniiri suunas vaatas ta optimistlikult. "Muidugi on siin veel üks väga tähtis detail – loosimine. Eelmisel aastal sai Peugeot mängitava grupi, sai ka esimese võidu ning jäi poolakatele napilt alla. Loosimisega on juba kord selline lugu, et kas veab või mitte. Loodame, et meil läheb sellega hästi," lausus Galkin.

"Valmistume kõvasti ja anname endast parima. Eilse seisuga on meil delegatsioonis juba 40 inimest, nii et kindlasti on kohal ka meie fännid!" lisas ta.