FIFA palgal olev jalgpallilegend pakkus välja vastuolulised muudatused

Marco van Basten (Foto: Reuters/Scanpix)

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA tehnilise arengu juhi, endise Hollandi koondislase Marco van Basteni poolt planeeritavad uuendused on tekitanud teravat vastukaja.

Mängu atraktiivsemaks tegemisel kaalutakse hetkel FIFA-s mitut varianti, mis muudaksid tänapäevast jalgpalli tundmatuseni, kirjutab Soccernet.ee. Arutluse all on näiteks 11 meetri trahvilöökide asemel hokist tuntud bullitidega asendamine, nagu on tehtud varem 1990. aastatel Ameerika Ühendriikides NASL liigas.

"Bullitid on fännidele vaatemängulisemad ning mängijatele huvitavamad. Traditsiooniline penalti on läbi kahe sekundiga, kuid mängijatel on rohkem võimalusi NASL-i moodi bulliti korral. Ta võib triblada, lüüa, jälgida väravavahi liikumist," sõnas van Basten.

Üheks väljakäidud uuenduseks oleks ka kollaste kaartide asendamine jällegi hokist tuntud karistusminutitega: "Ründava meeskonnana ei ole sul kuigipalju kasu vastaste kollasest kaardist. Üks idee on asendada kollased kaardid kas viie või 10-minutilise karistusajaga. See oleks mängija jaoks mõtlemapanev. Tunduvalt raskem on mängida kümnekesi üheteistkümne vastu, või isegi kaheksakesi üheteistkümne vastu."

Veel on olnud jutuks ka suluseisu kaotamine, viimase kümne mänguminuti "puhtaks mänguajaks" muutmine, 90 minuti neljaks veerandajaks jaotamine ning lisaaja kaotamine.