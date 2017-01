Jürgen Klopp: Joel Matip ei ole ainus lahendus meie kaitseprobleemidele

Joel Matip, Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Liverpoolil on viimastes mängudes olnud kaitses probleeme ja seetõttu ootavad paljud poolehoidjad kuuenädalasest vigastusest paranenud Matipi näiteks Klavani asemele kiiresti tagasi platsile.

Eelmisel nädalal tuli ta 2:3 kaotusmängus Swansea Cityle kohtumise lõpuhetkedel platsile ja mängis pühapäevases U-23 kohtumises ühe tunni. "Loomulikult on see hea, sest ta on tõesti hea mängija, aga ta oli kuus nädalat vigastatud," sõnas Klopp. "Teised mängijad pidid peaaegu kogu aeg mängima ja see on probleem - mitte, et Joel ei saanud kogu aeg mängida."

Kloppi arvates ei ole endale värava laskmine alati kaitsjate viga. "Mõnikord teeb otsustava vea väravavaht, mõnikord kaitsja, mõnikord keegi teine, aga enamasti on asjaga seotud seitse või kaheksa mängijat - vot see on kaitsmine, millest ma räägin."

"Kõik vastutavad kõige eest ja kui sa väldid valesöötu, siis ei saa su meeskonnakaaslane otsustavalt eksida," põhjendas sakslane. "Mina saan sellest nii aru, asi ei ole pelgalt ühes mängijas. See on selge, mida me oleme valesti teinud ja peame tõesti paremini mängima."

Täna õhtul mängib Liverpool kodus liigakarikasarja poolfinaali korduskohtumist Southamptoniga. Esimene mäng võõrsil kaotati 0:1.