Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Fulhami võidule

Mattias Käit (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kõik 90 minutit kaasa teinud Eesti koondislane aitas oma kodumeeskonna 2:0 võiduni tabeli viimase Stoke City üle, vahendab Soccernet.ee. Võõrustajate mõlemad väravad lõi George Williams.

Noorte Premier League'i teises divisjonis on Fulham kolmandal kohal. Kui esikoht on Swansea näol juba püüdmatus kauguses, siis teisel kohal oleva Newcastle'iga on vahe vaid üks punkt. Fulhamist jääb kolme punktiga maha Wolverhampton, kuid neil on koguni kaks mängu vähem peetud.