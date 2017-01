Marko Meerits asub mängima Soome neljandas klubis

Marko Meerits (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Varasemalt end Marienhamis näitamas käinud Meerits lõpetas hiljuti testiperioodi just Vaasas, kus jäädi 24-aastase puurivahiga väga rahule, vahendab Soccernet.ee.

Vaasa peatreener Petri Vuorinen: "Olen väga rahul tema tegevusega testiperioodi vältel, kuna ta näitas mitmeid omadusi, mida sooviksime väravavahis näha. Marko kogemustepagas ning asukohad, kus ta pallinud on, väljenduvad täielikult tema mängus. Ta suudab meid aidata mitmes elemendis, sealhulgas ka mängu alustamises. Meie eesmärk on saada Marko paremasse füüsilisse vormi ning anda talle rohkem mängupraktikat. Olen rahul, et saime tema enda ridadesse."

Varasemalt on Meerits esindanud Hollandis nii kõrgliigavõistkonda Arhnemi Vitesset kui ka esiliigaklubi Emmenit. Viimati kaitses Meerits aga Premium liigas Rakvere Tarva puuri.