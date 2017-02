U-17 koondise juhendaja Hurt: tahame, et nende potentsiaal realiseeruks maksimaalselt

Norbert Hurt (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti U-17 jalgpallikoondise peatreener on tänavu Norbert Hurt, kes loodab pikas perspektiivis noori juhendades leida vajalikke mängijaid A-koondisele. Noortekoondise aasta teeb kindlasti eriliseks asjaolu, et sügist EM-valikturniiri võõrustab just Eesti.

Hurda jaoks pole noortekoondise eesotsas olemine esmakordne, varasemalt on ta juhendanud 1991. aasta vanuseklassi U-18 koondises ning 1997. aastal sündinud poisse, kui nad U-16 koondises mängisid, kirjutab jalgpall.ee. Hurda paremaks käeks abitreenerina on tänavu Sander Post. Lisaks abilisele on ka Hurt motiveeritud. „Ma tundsin sügisel, et tahaksin treeneritööd noortekoondise juures teha. Samuti on hea meel, et just Sander mu kõrval on, sest oleme varasemalt koostööd teinud,“ ütles Hurt.

Tänavu esindavad U-17 koondist 2001. aastal ja hiljem sündinud noormehed. „Eelkõige saab mängijatest parema ülevaate pärast seda, kui algab U-17 Eliitliiga. Tundub, et see vanus on küllaltki konkurentsitihe ehk seal on palju andekaid poisse. Ma usun, et see on hea aastakäik,“ lisas peatreener.

„Eesmärkide seadmisel tooksin välja suurema pildi kui lihtsalt ühe mängu tulemus – millist jalgpalliharidust tahame me mängijatele pakkuda ning milliseid mängijaid on meil A-koondisesse tulevikus vaja. Sellest lähtuvalt peab ka üles ehitama kindla vanusekäigu. U-17 vanuses peab kindlasti palju rõhku panema vundamendi loomisele teatud mängusituatsioonides. Tahame, et nende potentsiaal realiseeruks maksimaalselt. Alguses keskendume nii ründe kui ka kaitsemängu põhiprintsiipide juurutamisele, misjärel me hakkame oma mängu sammhaaval edasi arendama. Põhiprintsiibid peavad enne järgmise sammu tegemist paigas olema. Samuti saavad olema väga tähtsal kohal standardid.“

Hurt usub, et ühe mängu tulemusele ei tasu liialt keskenduda, kuid aasta lõpus toimuval valikturniiril, kus meie vastaseks on Šotimaa, Taani ning Andorra, tahetakse olla löögihoos. „Sellel turniiril on meil selgeks eesmärgiks alagrupist edasipääs.“

U-17 koondis teeb tänavu oma esimese kogunemise sel nädalal. Noortekoondise laager kulmineerub iseseisvuspäeval toimuva treeningmatšiga Esiliiga B tasandil mängivad Paide Linnameeskond U-21 võistkonnaga. Nädalavahetusel on Lilleküla jalgpallikompleksis koos U-17 II rivistus, kelle laager kulmineerub treeningkohtumisega U16 koondise vastu.

Noortekoondise plaani kuulub tänavu veel aprilli alguses Bulgaarias toimuv UEFA sõprusturniir, kus lisaks võõrustajatele võtavad osa ka Serbia ning Valgevene. Suvel toimub kaks turniiri taaskord, kui juunikuus leiab aset Balti turniir Soomes ning augustikuus lüüakse kaasa võistlusel Ukrainas. Septembris ootab meeskonda ees kaks kodust maavõistlust Luksemburgi eakaaslastega. EM-valikturniir Eestis toimub 22.-28. oktoobrini.