Madridi Real tahab Norra imelapse saata Hollandisse laenule

Martin Ödegaard (Foto: Reuters/Scanpix)

Madridi Reali jalgpalliklubi norralasest mängumees Martin Ödegaard on siirdumas laenule Hollandi kõrgliigasse.

Norra tulevikulootuse palkamisest on huvitatud olnud mitmed klubid, kuid Marca andmetel liitub ta laenulepingu alusel Heerenveeniga. Väidetavalt on 18-aastane pallur täna Hollandis, et kontrahti tingimustes klubiga kokkuleppele jõuda. Heerenveen hoiab Eredevise'i tabelis poole hooaja järel neljandat positsiooni, kirjutab Soccernet.ee.

2015. aasta alguses Hispaania tippklubiga liitunud Ödegaard on tänavusel hooajal Reali esindusmeeskonna särgis pidanud ühe kohtumise, mänguaega teenib ta peamiselt duubelvõistkonna eest mängides.