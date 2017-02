FOTO | Eesti koondise väravavaht lööb kolmeks aastaks käed Soome meistriga

Viimati Rootsi pronksiklubis Norrköpingus mänginud Vaikla lahkus Rootsist suurema mänguaja soovi tõttu ning sõlmis Soome meedia teatel Mariehamniga värskelt kolmeaastase lepingu, vahendab Soccernet.ee.

Very happy to have joined IFK Mariehamn! Can't wait to get started⚽️#ifk1919 pic.twitter.com/Y6L8xYEVPb