Chelsea legend Frank Lampard lõpetas karjääri

Frank Lampard (Foto: PA Wire/Scanpix)

West Ham Unitedis karjääri alustanud Lampard sai tuntuks Londoni Chelseas, kus ta veetis 13 aastat. Hiljem mängis inglane ka Manchester Citys ja New York Citys.

"Pärast 21 suurepärast aastat otsustasin, et nüüd on parim aeg oma professionaalne jalgpallurikarjäär lõpetada," sõnas Lampard pressiteate vahendusel. "Kuigi ma olen saanud nii kodumaal kui võõrsil mängimise jätkamiseks mitmeid huvitavaid pakkumisi, tunnen 38-aastasena, et minu elus on aeg alustada järgmist peatükki."

106 korral Inglismaa koondist esindanud Lampard on 211 väravaga Chelsea kõigi aegade suurim väravakütt. 2005. aastal sai Lampard Ronaldinho järel Ballon d'Ori valimisel teise koha. Chelseaga tuli Lampard kolmel korral Inglismaa meistriks, ühel korral tõstis ta pea kohale ka Meistrite liiga karika.