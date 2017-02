Liverpooli kapten: eesmärk on võita kõik järelejäänud liigamängud

Jürgen Klopp ja Jordan Henderson (Foto: Reuters/Scanpix)

Klopp ütles enne laupäevast 2:0 võitu Tottenham Hotspuri üle, et unistab 14 järjestikuse liigamängu võitmisest. "See on meie eesmärk. Oleme algusest peale rääkinud, et eesmärk on võita kõik mängud. Alati pole see võimalik, aga meie siht on seda nüüd praegusest alates kuni hooaja lõpuni teha," sõnas Henderson, kes viis eelmisel nädalal n-ö kriisikoosoleku, et omavahel suud puhtaks rääkida.

Laupäevane võit Tottenhami üle oli Liverpooli esimene võit sel aastal ja üldse teine võit viimases 11 mängus. "Mängijatena võtame vastutuse, tunneme, et oleme nii ennast, enda treenerit kui fänne alt vedanud," tõdes Henderson. "Laupäevane võit ei korva seniseid pettumusi, aga alustuseks sobib, see oli samm õigesse suunda. Peame nüüd samas vaimus jätkama."

Liverpool paikneb liigatabelis viiendal kohal, kaotades liidrikohal olevale Chelseale 11 punktiga. Nüüd sõidab meeskond treeninglaagrisse Hispaaniasse, järgmine mäng peetakse võõrsil 27. veebruaril mulluse meistri, nüüd 17. kohal paikneva Leicester Cityga.