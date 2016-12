Agent: Hiina jalgpalliklubi pakkus Ronaldo eest 300 miljonit eurot

Cristiano Ronaldo (Foto: AFP/Scanpix)

Mendese sõnul ei ole 31-aastane Portugali koondise kapten tehingust, mis tooks talle kaasa saja miljoni euro suuruse aastapalga, huvitatud.

„Hiina turg on uus turg,“ ütles Mendes Sky Italiale. „Nad saavad osta palju mängijaid, kuid Ronaldot pole mõtet jahtida. Cristiano on parim mängija maailmas, parim läbi aegade. On normaalne, et talle tehakse pakkumisi.“

Mendese sõnul pakkus nimetamata jäänud Hiina klubi Ronaldole nädalas pea kaks miljonit eurot, kuid hiljuti Realiga uue, viie aasta pikkuse lepingu sõlminud Ronaldot see ei huvitanud. „Raha pole kõik. Hispaania klubi (Real) on tema elu.“