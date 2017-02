Leicesterist sule sappa saanud Ranieri: neljapäeval suri mu unistus

Claudio Ranieri (Foto: Reuters/Scanpix)

"Eile suri minu unistus," vahendas Ranieri sõnu Soccernet.ee. "Pärast eelmise hooaja eufooriat ja Premier League'i meistriks kroonimist oli minu ainus unistus jääda alatiseks Leicester City'sse, klubisse, mida ma armastan. Kahjuks seda ei olnud määratud juhtuma."

Lisaks perekonnale tänas Ranieri lahkumiskõnes ka kõiki teisi teda Inglismaal ümbritsenud inimesi. "Enim ma pean tänama Leicester City jalgpalliklubi. See seiklus oli imeline ja elab koos minuga igavesti. Aitäh kõikidele ajakirjanikele ja meediale, kes tulid ja nautisid jalgpalli suurima loo kajastamist."

"Minu südamlikud tänud kõikidele inimestele klubis - kõikidele mängijatele, personalile. Kõigile, kes olid seal ja olid osalised selles, mida me saavutasime. Kuid suurimad tänusõnad toetajatele. Te võtsime mind oma südametesse esimesest päevast alates ja armastasite mind. Ma armastan teid samuti. Mitte keegi ei saa ära võtta seda, mida me koos saavutasime ja ma loodan, et te mõtlete sellele ja naeratate iga päev viisil nagu mina alati teen."

"See oli imede ja rõõmu aeg, mida ma eales ei unusta. Oli rõõm ja au olla koos teiega meister."