Saalijalgpallikoondis pidi valikturniiril tunnistama Armeenia paremust

Eesti saalijalgpallikoondis (Foto: EJL)

Esimesena avanes hea võimalus vastastel, kui Garegin Mašumjan terava nurga alt posti tabas. Mõned minutid hiljem sai Eesti poolt ohtlikult löögile Erik Grigorjev, kuid pall läks väravast mööda, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Avavärava puhul oli armeenlastel õnne, kui pall vastaste jaoks õnneliku põrke postist sai. Andranik Karapetjan viis palli värava alla ning kapten Saro Galstjan suutis pikali kukkudes suunata palli posti. Seejärel kukkus mänguvahend aga taas Galstjani jala peale ning teist korda meeskonna kapten ei eksinud.

Eestil avanes võimalus viigistamiseks, kui standardolukorrast mängiti hästi löögile Grigorjev, kelle löögi suutis vastaste väravavaht ristnurgast tõrjuda.

Armeenia kahekordistas oma edu 11. minutil, mil vastastel oli taas veidi õnne. Standardolukorra järel suutsid armeenlased löögile pääseda, kuid Madis Rajando selle tõrjus. Lahtise pallini jõudis esimesena Karapetjan, kes ei suutnud palli korralikult kannaga tabada, kuid pall tegi ootamatu suunamuutuse tema tugijalast, mis Rajando üle mängis.

Vastaste kolmas ja neljas värav sündisid kõigest vähem kui kaks minutit pärast teist tabamust. Armeenia pääses rünnakule ning vasakult äärelt tulnud palli lükkas meisterlikult võrku Sargis Nasibjan. Loetud hetked hiljem tegi Martin Taska ebatäpse söödu, mille järel pääses Sargis Nasibjan 1-1 rünnakule. Vastane näitas külma närvi ning tõstis palli efektselt üle Rajando väravavõrku.

Teist poolaega alustasid paremini eestlased. 24. minutil mängiti kauni kombinatsiooniga löögile Robert Veskimäe, kelle sooritus läks napilt väravast mööda. Vähem kui minut hiljem pääses Veskimäe taas löögile, kuid väravavaht suutis tõrjuda.

27. minutil teenis Armeenia karistuslöögi, mille realiseeris täpse löögiga ristnurka Saro Mardanjan.

0:5 kaotusseisu jäädes ei andnud Eesti alla ja proovis vähemalt ühe väravani jõuda. Teise poolaja teist poolt alustas Eesti hästi ning järjepanu suudeti võimalusi luua. Surve kandis vilja 32. minutil, kui Taska suutis vastaselt palli võtta, Rasmus Munskind leidis seejärel täpse sööduga Veskimäe, kes lõi palli tugeva ja täpse löögiga väravasse.

Kuigi mõlemad meeskonnad omasid veel võimalusi väravaid lüüa, jäi lõppskooriks 1:5.

Tänases teises 2. vooru kohtumises on õhtul vastamisi Läti - Saksamaa. Eesti jaoks lõpeb turniir pühapäeval, mil kell 14.00 on meie vastaseks Saksamaa. Meie gruppi juhib hetkel Armeenia täisedu kuue punktiga, Lätil on avavoorust kirjas kolm võidupunkti ning Eesti ja Saksamaa veel punktiarvet avada pole suutnud.