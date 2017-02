EJL-i talenditreeningud toimuvad tänavu seitsmes tugipunktis

Jalgpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti Jalgpalli Liit jätkab tänavu talenditreeningute korraldamist U-14 vanuseklassi mängijatele üle Eesti. Talenditreeningute ja Arte jalgpalliklassi uus projektijuht Urmas Kirs sõnas, et läbi ühiste treeningute on potentsiaalsetel noortekoondise kandidaatidel hiljem hõlpsam harjuda noortekoondises toimuvaga.

Noored mängijad kogunevad talenditreeningute raames Tallinnas (kaks gruppi), Viljandis, Pärnus, Tartus, Kohtla-Järvel Ahtmes ja Haapsalus. „See on võimalus noortel mängijatel, kes on U-14 vanuseklassis, saada aimu, mis neid tulevikus ees ootab, kui nad juhtuvad järgmiste koondiste valikus olema. Tahame kasutada teatud koguses just neid asju, mida tehakse rahvusmeeskondade juures,“ ütles Kirs.

„Suurt revolutsiooni ei tule, aga tahaksime luua ühtse treeningmudeli, mille järgi hakatakse treeninguid läbi viima igas tugipunktis. See on vanus, kus mängijad lähevad suurele väljakule esimest korda üle ning kindlasti on olulisel kohal ka grupi taktikaline treening, aga pearõhk on siiski mängijate individuaalsete oskuste arengule kaasa aitamine läbi erinevate mänguolukordade,“ rääkis Kirs.

Tallinna I grupi treeninguid koordineerib Andres Koogas, keda abistab Riho Pill. Teise grupi peatreener on veel selgumisel, kuid abitreenerina võtab koha sisse Taavi Trasberg. I grupi väravavahtidega tegeleb Aiko Orga, II grupis Mattias Traublum. Tartus on peatreeneriks Timo Teniste, abitreeneriks Kalmer Kaasik ja väravavahtide treeneriks Karli Kütt, Viljandis kannavad vastavaid rolle Antti Rosenberg, Kevin Paavo ja Mati Jürisson.

Pärnus koordineerib tegevusi peatreener Marko Lelov, keda abistavad Gert Olesk ja puurilukkude treener Ruslan Mironov. Ahtmes on peatreeneriks Marko Kristal, abitreeneriteks Joonas Ljaš ja Igor Šaškov ning väravavahtide juhendajaks Artjom Golubev. Haapsalus on peatreeneriks Theimo Tülp, keda abistab Mart Pulst.

Lisaks talenditreeningutele tegeleb Kirs Arte Gümnaasiumi projektiga, kus on jalgpalliklass. „Seal on vaja struktuurides teha natuke iluravi. Katsume olemasoleva ja senitehtu selgeks teha. Kui ühed ja samad treenerid on seal pikka aega, siis võivad märgid näidata, et asi on rutiinseks läinud. Ma käin välja mõned ideed ja seejärel viime vajadusel uuendused ellu,“ lisas Kirs.