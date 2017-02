Vassiljev andis Jagiellonia auväravale söödu

Konstantin Vassiljev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Jagiellonia jäi Krakowi Wisla vastu 0:3 kaotusseisu ning alistus lõpuks 1:3, libisedes liidrist nelja punkti kaugusele, vahendab Soccernet.ee.

Terve kohtumise kaasa teinud Vassiljev riputas esimesel üleminutil keskväljalt mõõdetud karistuslöögi trahvikasti, aidates Damian Szymanski väravani. Eesti koondise poolkaitsja arvel on sel liigahooajal kokku 12 väravat ja 12 tulemuslikku söötu.

Liigatabelis teisel kohal paikneval Jagiellonial on jätkuvalt 42 punkti. Liider Gdanski Lechia oli võidukas ja on nüüd kogunud 46 punkti. Tabeli kolmandal kohal on Poznani Lech 41 punktiga.