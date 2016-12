FIFA uus plaan: MM-finaalturniir algab kolmeliikmelistes alagruppides

Gianni Infantino (Foto: AFP/Scanpix)

Säärane lahendus alandaks uuringu kohaselt siiski praeguse ehk 32 koondisega finaalturniiri mängulist taset, kuid tõstaks eeldatavaid tulusid 20 protsendi võrra. Hetkel mängitakse MM-finaalturniiri 32 meeskonnaga, kes on kõigepealt jagatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi. Edasi play-off'is 16 parema seas jätkavad iga alagrupi kaks paremat.

FIFA uus president Gianni Infantino pooldab tugevalt finaalturniiri koondiste arvu suurendamist 48 peale. Sel juhul tuleks uuringu kohaselt loobuda neljaliikmelistest alagruppidest kolmeliikmeliste kasuks, kust igaühest pääseks edasi kaks paremat. See tähendaks ühtlasi ka ühe play-off ringi lisandumist. Lisaks soovib FIFA tulla vastu ka kodumaal olevate fännide ja teleülekannete tegijate soovidele ehk arvestada mängu algusaega mitte toimumispaiga järgi, vaid seada suurem kaal osalevate koondiste fännide eelistatud vaatamisajale ehk prime time'ile.

Arvutuste kohaseks tõuseks MM-finaalturniiri tulud 6,5 miljardi USA dollarini, mis oleks miljardi võrra enam kui on planeeritud 2018. aastal Venemaal peetavale turniirile. Loomulikult tõuseksid ka kulud - umbes kahelt miljardilt umbes 2,3 miljardini, mis tähendaks siiski 640 miljoni võrra suuremat kasumit.

Uuring viitas aga, et 32 meeskonnaga finaalturniir oleks sportliku taseme poolest siiski etem. Enne selle järelduseni jõudmist viis FIFA läbi 10 000 erinevat turniirisimulatsiooni. Sellest hoolimata on suund 48 koondisega finaalturniiri suunas. "Suur-suur-suur enamus toetab 48 koondisega finaalturniiri, kus on 16 kolmeliikmelist alagruppi," kommenteeris Infantino, kes eelnevalt oli promonud süsteemi, kus finaalturniir oleks hakanud kohe üheringilise play-off'iga, millele oleks järgnenud alagrupifaas. See mõte aga erinevatelt osapooltelt piisavalt toetust ei leidnud.