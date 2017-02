Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Leicester City vallandas peatreeneri

Claudio Ranieri (Foto: Reuters/Scanpix)

Leicester hoiab tänavu Inglismaa kõrgliigas 25. vooru järel 17. kohta ning väljakukkumistsoonist lahutab neid vaid üks punkt. Seejuures on kaotatud viis viimast mängu ning selle aasta kuues kohtumises pole löödud ühtegi väravat.

Inglismaa karikavõistlustel jõudis Leicester kaheksandikfinaali, kuid seal kaotati laupäeval teises liigas osalevale Millwallile. Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus jäädi aga kolmapäeval võõrsil 1:2 alla Sevillale.

65-aastane itaallane, kes töötas Leicesteris alates 2015. aastast, on varem juhendanud ka Cagliarit, Napolit, Fiorentinat, Valenciat, Madridi Atleticot, Londoni Chelseat, Parmat, Torino Juventust, AS Romat, Milano Interit, AS Monacot ja Kreeka koondist.