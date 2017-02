Jürgen Klopp: esimene värav tuli nagu sõprusmängust

Jürgen Klopp (Foto: AFP/Scanpix)

Mullu üllatuslikult Inglismaa meistriks tulnud Leicesteri hooaeg pole kulgenud loodetult ja seetõttu loobuti ka populaarse peatreeneri Claudio Ranieri teenetest. Mäng Liverpooli vastu oligi esimene ilma temata ja Kloppi sõnul polnud sellest tekkinud emotsionaalne laeng üllatav.

"Oli selge, kui emotsionaalne tänane mäng tuleb, sest kui Leicester ei näidanuks isegi täna emotsiooni, siis olnuks see tõeliselt veider," lausus sakslane. "Mäng ei olnud väga intensiivne, aga me polnud isegi selleks valmis."

"Proovisime esimesest sekundist mänguks valmis olla, aga ilmselgelt ei üritanud me piisavalt. Kasutasime valesid vahendeid või mis iganes. Esimene värav oli justkui sõprusmängust - mängija alla, audi sissevise, pealöök ja üks sööt."

"Meie jaoks on väga oluline öelda, et me ei saa sellise esituse eest kedagi teist süüdistada - see on vaid meie endi vastutus," lisas Klopp. "Peame olukorrale reageerima ning seejärel taas reageerima, reageerima, reageerima, sest tänane on juhtunud sel hooajal juba liiga sageli."

"Igaüks, kes meid on läbi aasta jälginud, teab, kui head me võime olla, mis teeb praeguse pildi veelgi vähem vastuvõetavaks."

Ragnar Klavan veetis eilse kohtumise vahetusmeeste pingil. Liverpooli keskkaitses tegutsesid Joel Matip ja Lucas Leiva.