Leicester City peatreener: mängijad toetavad mind

Claudio Ranieri (Foto: AFP/Scanpix)

"Ajakirjanikud küsisid mängijatelt, kas nad on minuga rahul ja nad vastasid, et on küll," sõnas Leicesteri ajaloolise meistritiitlini tüürinud Claudio Ranieri. "Moodustame mängijatega ühtse pere ning usaldame üksteist. Mullune hooaeg oli meie jaoks imeline, kuid nüüd me võitleme."

Neli mängu järjest kaotanud Leicesteril on viimasest 15-st kohtumisest ette näidata vaid kaks võitu. Lisaks sellele pole 2017. aastal viies matšis suudetud ühtegi väravat lüüa.