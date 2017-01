Barcelona lõi Las Palmasele viis väravat ja tõusis teiseks

Barcelona - Las Palmas (Foto: Reuters/Scanpix)

Esimesel poolajal lõi Barcelona ühe värava, kui 14. minutil oli täpne Luis Suarez. 52. minutil viis Lionel Messi kodumeeskonna 2:0 ette, 57. minutil lisas Suarez oma teise ning kaks minutit hiljem sai jala valgeks ka türklane Arda Turan. Kohtumise viimase värava lõi Aleix Vidal 80. minutil.

18 mänguga 38 punkti kogunud Barcelona tõusis mööda Sevillast, kellel on 17 mänguga koos 36 silma. Liigat juhib Madridi Real, kellel on 16 mänguga koos 40 punkti. Neljas on teine Madridi meeskond Atletico, kes alistas Nicolas Gaitani väravast Betisi.