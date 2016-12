Milano Inter jahib Liverpooli keskkaitsjat

Lucas Leiva (Foto: Reuters/Scanpix)

Erinevate teadete kohaselt soovitakse 29-aastast brasiillast kas nelja miljoni naela eest ostata või võtta laenule. Otsustama peab nüüd Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. Inter tundis tema vastu huvi juba suvel ja üritab nüüd jaanuaris üleminekuteakna avanedes 2007. aastast Liverpooli esindanud brasiillast taas soetada.

Lucas on teinud Liverpooli eest kaasa 326 kohtumist, kuid sel hooajal on ta pääsenud algkoosseisus väljakule kõigest kolmes mängus. Sealjuures on Klopp kasutanud brasiillast keskkaitses, kus ta aga on vajunud Dejan Lovreni, Ragnar Klavani ja Joel Matipi järel hetkel ilmselt neljandaks valikuks.