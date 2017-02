Hoffenheim sai Saksamaal ootamatu kaotuse

Maximilian Arnold (keskel) (Foto: AFP/Scanpix)

Šveitslane Steven Zuber viis külalismeeskonna küll 26. minutil juhtima, kuid Maximilian Arnoldi 50. ja Daniel Didavi väravad 73. minutil andsid Wolfsburgile lõpuks väärtusliku 2:1 võidu.

Teises pühapäevases kohtumises alistas Freiburg 2:1 lähikonkurendi Kölni.

Hooaja teise kaotuse saanud Hoffenheim jätkab Bundesligas 34 punktiga viiendal kohal. Neljandal kohal oleval Dortmundil on sama arv punkte, kolmandaks tõusnud Frankfurdi Eintrachtil on 35 silma. Tabeliliidril Bayernil on 49 silma.