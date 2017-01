Klopp nõuab Matipi osas FIFA käest selgitusi

Joel Matip ja Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Veidi enne suurt derbimängu Manchester Unitedi vastu selgus, et Klopp ei saa Matipi mängule mineva võistkonna listi lisada, kuna palluri ning tema kodumaa Kameruni vuti alaliidu vahel valitsevat segadus, vahendab Soccernet.ee.

Nimelt riputas Matip koondiseputsad ametlikult varna juba 2015. aastal, kuid sellest hoolimata proovis Aafrika Rahvaste karikaks valmistunud Kameruni rahvusesindus eesotsas peatreener Hugo Broosiga pallurit turniirile mängima meelitada. 25-aastane keskkaitsja oli aga juba enne turniiri algust selgelt väljendanud soovi mitte turniiril osaleda, mistõttu ei nähtud Liverpoolis antud küsimuse osas mingit probleemi.

Siiski ei ole Liverpool saanud jalgpalli katuseorganisatsioonilt FIFA seni kinnitust, et Ragnar Klavani tiimisisene konkurent klubi mängudest osa võtta võib.

Klopp jagas triviaalse olukorra kohta ka muljeid: "Meie arusaam on, et Joel on ametlikult koondisejalgpalliga hüvasti jätnud ning meie tegime klubina ka kõik, mis meie võimuses oli, et see võimalikult selge oleks. Siiani ei ole saanud me aga vastust, mis tagaks 100% kindluse, et ta meie eest mängida võib. Kui aus olla, siis on see olukord päris keeruline ning frustreeriv. Ta on osalenud treeningutel juba viis päeva ning oleks kindlasti kuulunud (mänguks Unitediga - toim.) ka meeskonda, võibolla isegi algkoosseisu. Ma ei arva, et olukord aus on."

"Me ei saa enam midagi peale otsuse ootamise teha. Me ei saa sellist riski võtta. Sellest hoolimata vajame kiiret vastust, kuna järgmine mäng on meil juba kolmapäeval (Inglise karika kordusmatš Plymouthi vastu - toim.) ja siis tuleb juba järgmine mäng ja sellest järgmine. Me ei saa igavesti oodata," kurtis 49-aastane peatreener.