Kalavni klubikaaslane peab tänast karikamängu kõrvalt vaatama

Joel Matip (Foto: Reuters/Scanpix)

Kameruni vutiliiduga erimeelsustel olev Matip on vigastuspausilt naasnud, kuid sellest hoolimata ei saa Liverpooli sakslasest peatreener teda meeskonna koosseisu nimetada. FIFA on mängijale määranud teadmata ajaks mängukeelu, vahendas Soccernet.ee.

"Olukord on selline, et ma kaaluksin tänases kohtumises teda algkoosseisus kasutada, aga ma ei tea, kas ma seda teha võin. Sportlikkus mõttes oleks see tema jaoks perfektne mäng," nentis Klopp. "FIFA ütles meile, et sel reedel nad otsustavad, kas avavad juhtumi või mitte. Ma aktsepteerin reegleid, aga arvan, et nad peaksid lähtuma inimlikust aspektist."

Kui FIFA avab juhtumi reedel, siis nad langetavad otsuse seitsme kuni kümne päeva jooksul. See tähendab seda, et Matipil jäävad suure tõenäosusega vahele ka liigamängud Swansea City ja Southamptoni vastu.

Seda, kes täna Liverpooli eest keskkaitses mängivad, Klopp ei teatanud. Kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 21.45.