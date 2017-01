Järgmiseks Ibrahimoviciks nimetatud Rootsi ründetalent liitub Dortmundi Borussiaga

Alexander Isak (Foto: TT News Agency/Scanpix)

Hoolimata oma noorest east järgmiseks Zlatan Ibrahimoviciks tituleeritud ründaja sidus end Bundesliga klubiga 2022. aastani. AIK teenis noormängija müügist kümme miljonit eurot, kirjutab Soccernet.ee.

Teiste seas lootsid Isakut enda ridadesse meelitada Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Müncheni Bayern ja paljud teised klubid. "Alexander Isak on tohutult andekas ründaja, keda jahtisid mitmed Euroopa tippklubid," jagas noormängija suunas kiidusõnu Dortmundi spordidirektor Michael Zorc.

Ta lisas: "Meile valmistab rõõmu, et ta valis Dortmundi Borussia. Klubi kui ka mängija on veendunud, et see üleminek oli parim võimalik lahendus."

Kõigest 16-aastasena Rootsi kõrgliigas debüteerinud Isak lõi möödunud hooajal kümme väravat ning aitas klubil saavutada liigas teise koha. Rootsi meestekoondist on ta esindanud kahel korral, debüütvärava lõi ta teises kohtumises Slovakkia võrku.