Nainggolani kaks väravat kindlustasid Romale karikasarjas kindla võidu

Radja Nainggolan (Foto: Reuters/Scanpix)

Itaalia jalgpallikarikavõistluste kaheksandikfinaalis alistas Roma 4:0 Sampdoria ning pääses veerandfinaali, kus nende vastaseks on Cesena.

Suurima panuse andis kodumeeskonna võitu belglasest keskväljamootor Radja Nainggolan, kes oli täpne nii 39. kui 90. minutil. Ühe tabamuse lisasid Edin Dzeko (47. minutil) ja Stephan El Shaarawy (61. minutil). Minut pärast El Shaarawy väravat sekkus vahetusest mängu ka Roma raudvara Fransesco Totti.

„Ta on täiesti teisel tasemel,“ jätkus Roma peatreeneril Luciano Spallettil Nainggolanile kiidusõnu. „Ta on suurepärane mängija, kes võib väljakul täita mistahes kohta. Küll vajab ta ruumi, sest see tõstab ta mängu tõeliselt esile.“

Nainggolani esimene värav: