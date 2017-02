"Tuleviku number 1" alustab oma neljandat hooaega

Väravavaht (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Lukjanov on projekti juures olnud alates 2015. aastast, esimene hooaeg möödus tänaseks Kataris töötava soomlase Jyri Niemineni käe all. Teist aastat järjest teevad väravavahid koos Lukjanoviga tihedat koostööd sama projekti raames ründajatega tegeleva Andres Operiga.



„Sel aastal läheb rõhk noorematele vanustele ehk U-15 - U-17 noormeestele. Seal on puudujääk kõige suurem ning elu on näidanud, et U19 ja U21 vanuseklassi väravavavahtidel on raske treeningutele jõuda – mitmed on jõudnud juba Premium liigasse ning on tihti seotud klubitreeningutega, kus on juba väravavahtide juhendaja olemas. Lisatreening oleks vajalikum just noorematele, kellel seda võimalust ei pruugi olla,“ ütles Andrus Lukjanov. „Üldpilt paraneb selles osas, et juurde on tekkinud koolitatud väravavahtide treenereid. Selleks, et tulemus tuleks, läheb veel paar-kolm aastat aega,“ lisas Lukjanov.



„Tuleviku number 1“ projekti väravavavahid kogunevad sel nädalal kahel korral. Kolmapäeval koguneb noorem vanusegrupp, kuhu kuuluvad Karl Jakob Hein (FC Nõmme United), Martin Tilk (Raplamaa JK), Andri Viinapuu (Tartu JK Tammeka) ja Artur Karjagin (Tartu FC Helios). Neljapäeval tuleb kokku vanem vanusegrupp koosseisus Rene Merilo (Kohtla-Järve JK Järve), Matheas Madik (Viimsi MRJK), Evert Grünvald (Tallinna FC Flora), Carl Kaiser Kiidjärv (Tartu JK Tammeka), Artur Lõhmus (Tartu FC Helios) ja Georg Ander Sild (FC Nõmme United).

Treeningud viiakse läbi EJL-i jalgpallihallis.