Eesti koondise keskkaitsja on testimisel tugevas Tšehhi kõrgliigaklubis

Nikita Baranov (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Tšehhi liigas on hooaeg jõudnud sisuliselt poole peale - 30 voorust on suuremal osal meeskondadest mängitud 16. Teplice on selle ajaga kogunud 22 punkti ning asub kuuendal real, jäädes euromängudele viia võivast viiendast kohast maha kuue punktiga, kirjutab Delfi Sport.

Tallinna Puumas karjääri alustanud Baranov on alates 2009. aastast mänginud erinevates Flora süsteemi klubides, tulles FC Flora ridades ka kolmel korral Eesti meistriks. Eesti koondise eest on 24-aastane keskkaitsja viimase aasta jooksul ennast algkoosseisu võidelnud ning rahvusmeeskonna eest kokku 16 mängu kirja saanud.

Baranov ei pikendanud lõppenud koduse hooaja järel Floraga lepingut, sest kavatseb just nimelt välismaale siirduda.