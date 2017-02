Maailma parim naisjalgpallur liitus Manchester Cityga

Carli Lloyd (Foto: Reuters/Scanpix)

34-aastane maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja mängib City eest Inglismaa naiste Superliiga kevadseerias, FA karikasarjas ja Meistrite liigas. Lloydi leping kehtib juuni alguseni ning seejärel naaseb ta USA-sse, kus tema koduklubiks on Houston Dash.

„Manchester City treeningtingimused on fantastilised,” tõdes Lloyd BBC-le. „Siinsete mängijatega saab koostöö olema põnev. Ma saan promoda NWSL-i (USA naiste profiliigat – toim.) ning nähes, kuidas asjad siin käivad, aidata ka oma koduliigat paremaks muuta.”

„Seda, et nad on mänginud Meistrite liigas, ei saa just paljud öelda,” jätkas Lloyd. „Ma olen palju kogenud – maailmameistrivõistlusi, olümpiamänge, auhinnatseremooniaid. Meistrite liiga võit oleks justkui kirss tordil.”

Meistrite liiga veerandfinaalis kohtub Manchester City Taani klubi Hjorringi Fortunaga. Selle paari võitja läheb kokku eelmise aasta meistri Lyoni ja finaalis neile alla jäänud Wolfsburgi vahelise veerandfinaali võitjaga, kui edasi pääseksid nii City kui Lyon, läheks Lloyd poolfinaalis vastamisi teise USA superstaari Alex Morganiga.

USA koondist on Lloyd esindanud 232 korral ja nende eest löönud 96 väravat, 2015. aasta MM-finaalis lõi Lloyd 13 minutiga kübaratriki.