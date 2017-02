Vanameistrist väravavaht vedas Egiptuse rahvuste karika finaali

Essam El-Hadary (Foto: AFP/Scanpix)

Avapoolajal väravaid ei löödud, 67. minutil viis Egiptuse ette nende staarmängija Mohamed Salah. Kuus minutit hiljem vastas sellele Aristide Bance, kes oli täpne ka veerandfinaalis Tuneesia vastu.

Sarnaselt avapoolajale lisaajal sihile ei jõutud ning nii võeti edasipääseja selgitamiseks appi penaltiseeria. Burkina Faso väravasuul seisnud 20-aastane Herve Koffi tõrjus egiptlaste esimese penalti ning läks ise koondise neljandat lööma, kuid Egiptuse 44-aastane väravavaht Essam El-Hadary tõrjus nii tema kui Bertrand Traore penaltid ja viis Egiptuse edasi pühapäevasesse finaali.

Ühtlasi tähendab otsustavasse faasi jõudmine, et Egiptus viigistas vähemalt üheks päevaks selles arvestuses taas Ghanaga seisu - mõlemad riigid on Aafrika rahvuste karika finaali jõudnud üheksal korral. Egiptus on kaheksast finaalist võitnud seitse. Egiptuse finaalivastane selgub täna õhtul peetavast matšist, kui Ghana kohtub Kameruniga.