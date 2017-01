Coutinho: võitjatüüpi Klopp tüürib meid tiitliteni

Philippe Coutinho (Foto: AFP/Scanpix)

"Jah, meil oli vilets nädal, kuid olen kindel, et võidame Klopi käe all tiitleid ja sellepärast ma Liverpooliga uue lepingu sõlmisingi," ütles Coutinho. "Klopp on võitjatüüpi treener."

Teisipäeval võõrustab Liverpool liidrit Londoni Chelseat, keda avaringis võideti võõrsil 2:1. Viimasest 16-st kohtumisest 15 võitnud ja ühe kaotanud Chelsea edu neljandal kohal oleva Liverpooli ees on kümme punkti.