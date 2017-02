Arsenali ründaja: Wenger ei näita lahkumismärke

Lucas Perez (Foto: Reuters/Scanpix)

Lisaks traditsioonilisele tiitlikonkurentsist kaugele jäämisele on Arsenali Meistrite liiga teekond lõppemas taaskord esimeses play-off ringis, kui Müncheni Bayernile kaotati 1/8-finaali avakohtumises koguni 1:5, vahendab Soccernet.ee.

Viimaste aastate stagnatsioonist hoolimata on Wenger siiski ametis püsinud ning tundub, et ta ei pea plaane lahkuda ka tänavuse hooaja järel.

"Pärast sellist tulemust Meistrite liigas on normaalne kriitikat saada," lausus suvel Arsenaliga liitunud Perez Cadena Cope radiole. "Kuid ta ei edasta meile märke, et ta oleks lahkumas. Me ei tea, mis ta peas on käimas. Ta alustas aastat rohke entusiasmiga."

"Ta teeb, mis on parim talle ja klubile. Kuid ta on rahulik. Ta on olnud siin aastaid ja tal on palju kogemusi," lisas Perez.