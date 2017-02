Liverpooli poolkaitsja: alati ei pea võidu nimel viit või kuut väravat lööma

Adam Lallana koos Ragnar Klavaniga väravat tähistamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool pole viimases viies Inglismaa liiga kohtumises võidurõõmu maitsta saanud ja nii on turniiritabelis langetud teiselt kohalt viiendaks. Seejuures jäädakse liidrist Londoni Chelseast maha 13 punktiga.

"Chelsea vormistab oma kogemused võitudeks," sõnas Liverpooli poolkaitsja Adam Lallana. "Nad teavad, mida võidu nimel on vaja teha. Alati ei pea ju lööma viit või kuut väravat, kuid meil on seda veel vaja õppida."

Lallana lisas, et Liverpooli mängijatest on ainult James Milner harjunud võitma. "Ta on meil ainus, kellel tiitleid ette näidata," iseloomustas Lallana varem Manchester Citys mänginud inglast.

Liverpool võõrustab järgmises voorus laupäeval teisel kohal olevat Tottenham Hotspuri, kes pole liigas viimases üheksas mängus kaotusekibedust tundma pidanud.