Andreas Vaikla on siirdumas Soome meisterklubi esiväravavahiks

Andreas Vaikla (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Mullu Rootsi pronksiklubis Norrköpingus mänginud ja hooaja järel sealt suurema mänguajasooviga lahkunud Eesti jalgpallikoondise väravavaht Andreas Vaikla (19) on kuulduste kohaselt liitumas Soome meisterklubi Mariehamniga.

Nimelt teatas portaal alandstidningen.ax, et Vaiklast on peagi saamas Mariehamni esinumber. Möödunud hooajal sai ta Rootsi kõrgliigas kirja 13 mängu ning oli liiga parima tõrjeprotsendiga väravavaht, tõrjudes koguni 79% pealelöökidest.

Novembris rääkis Vaikla Soccernet.ee-le oma hooajast: "Seal mängisid rolli vigastused ning siis sain põhikoosseisu koha. Alustasin mänge ja esinesin enda arvates päris hästi. Siis arvas aga treener, et vaja on rohkem kogenumat väravavahti ning tõi ka ühe sellise sisse. Selliseid asju tuleb jalgpallis ette ning sealt tulenes ka mu otsus klubist lahkuda."

"Number üks asi mu agentidele on see, et ma tahan mängida. Ma ei taha minna suurde klubisse, kus ma ei mängi kaks aastat, teadmata, mis edasi saab. Tahaksin minna mõnda väiksemasse klubisse: võibolla Skandinaaviasse, võibolla mitte, aga kindlasti tahan mängida."

Talvel käis Mariehamnis testimas ka teine Eesti koondise väravavaht Marko Meerits, kes lõi reedel käed hoopis Vaasa Palloseuraga.