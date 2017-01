Poola ajaleht: Vassiljevi vastu tuntakse enim huvi Aserbaidžaanist ja Kasahstanist

Konstantin Vassiljev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Läbirääkimised olid. Esimene ja teine faas õnnestusid. Pärast kolmandat tuli paus. Vaatame, mis juhtub edasi," rääkis Vassiljev Eesti ajakirjanikele 2. jaanuaril, et klubiga ei leitud seda keskpunkti, kus tingimuste osas kohtuda, vahendab Soccernet.ee.

Tänane Przeglad Sportowy kirjutas, et Jagiellonia ei ole pärast seda paremat pakkumist lauale pannud. "Jagiellonia ei ole endiselt teinud liigutust, et Konstantini endale hoida," lausus Vassiljevi agent Andrei Stepanov Poola ajalehele. "Hetkel me räägime mitme klubiga, aga ma ei saa rohkem detaile avaldada."

Poolakate andmeil on kõige rohkem Vassiljevi vastu huvi tuntud Aserbaidžaanist ja Kasahstanist. Jagiellonia president Cezary Kulesza sõnul ei suuda nad sealt tulevate pakkumistega konkureerida. "Me saame pakkuda ainult selliseid tingimusi, mida me suudame täita ja välja maksta. Aserbaidžaani ja Kasahstani klubidega me ei suuda võistelda. Need on kohad, kus mängija võib saada 20-30 tuhat eurot kuus," rääkis Kulesza.

Vassiljevi leping Jagielloniaga kestab suveni ehk siis ta saaks uue klubiga liituda ilma üleminekutasuta.