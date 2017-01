Torino Juventuse uus logo on sotsiaalmeedias furoori tekitanud

Juventuse uus logo (Foto: Juventus/Twitter)

Juventuse uus logo on kilbikujuline minimalistlik valge "J" mustal taustal, mis asendab senise mustavalgetriibulise pulliga logo, mida klubi on kasutanud aastast 2004.

"Uus logo sümboliseerib Juventuse elustiili," sõnas klubi president Andrea Agnelli, kelle sõnul nähti uue logo väljatöötamisega aega terve aasta. Tseremoonial kaasnes logo avalikustamisele ka promovideo sloganiga "elu on Musta ja Valge küsimus".

Life is a matter of Black and White. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/qQgiPf0nKV — JuventusFC (@juventusfcen) January 16, 2017

Minimalistlik disain on sotsiaalmeedias aga paljudele inimestele hambusse jäänud.

New Juventus logo and I won't be surprised if we get relegated this season. It's that bad. — vinomancer (@nykgordon) January 16, 2017

Juventus went from a 100 to a 0 real quick 😭 pic.twitter.com/ZB6U9IBs60 — Samuel (@MSN_Danger) January 16, 2017

Juventus the 1st club to fully embrace the modern football economy. Pitching itself as a lifestyle rather than a 90min outing on a Saturday. — RG⁶ (@registability) January 16, 2017