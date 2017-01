Konstantin Vassiljev mängib tõenäoliselt suveni Jagiellonias

Konstantin Vassiljev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

„Huvi Kostja vastu leidub mitmelt poolt, aga Jagiellonia teeb kõik selleks, et ta jätkaks lepingu lõpuni nende juures. Sisuliselt ei olda valmis võimalike ostjatega üldse läbi rääkima või küsitakse täiesti ebareaalset hinda. Kohtume sel nädalal veelkord ja teame, et jalgpallis võib alati tulla ette ootamatusi, aga olen vähemalt 90% ulatuses kindel, et Kostja jätkab hooaja lõpuni Jagiellonias,“ sõnas Stepanov Delfi vahendusel.

Vassiljevi leping Jagielloniaga kehtib hooaja lõpuni. Seejärel saab ta vaba mängijana soovi korral klubi vahetada.