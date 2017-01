Jürgen Klopp: Liverpooli lekkivas kaitses pole süüdi üks mängija vaid kogu meeskond

Joel Matip ja Jürgen Klopp (Foto: Reuters/Scanpix)

Laupäeval lasi Liverpool endale Kloppi ajastul alles teistkordselt lüüa ühes mängus kolm väravat, kui tabeli lõpuosaklubile Swansea City'le kaotati 2:3. See kaotus kukutas Liverpooli tabelis neljandaks ning liidrist Chelseast jäädakse maha 10 silmaga.

"Mõnel korral teeb konkreetse viimase eksimuse kaitsja või väravavaht, kuid enamus väravates on ühine süü seitsmel või kaheksal mängijal. Ei saa süüdistada ühte mängijat," sõnas Klopp.

"Mõistsime, mida me valesti tegime ja peame kindlasti enda mängu parandama. Kui see oleks vaid nii lihtne, et ostad ühe mängija juurde ja kõik mured kaovad. Oleksin rumal, kui ma seda ei kasutaks," filosofeeris sakslane.

Liverpooli jaoks on hea uudis see, et naasmas on Kameruni keskkaitsja Joel Matip, kes oli pikalt vigastatud ning seejärel sattus Kameruni koondises mängimisest loobumise tõttu skandaali ning klubi otsustas meest mitte mängitada, kuni FIFA käest saadakse kinnitus, et mingeid probleeme sellest ei teki.