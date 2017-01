Valitseva Eesti meistriga treeniv poolkaitsja läheb välismaale

Maksim Lipin

Kuigi Infoneti peatreener Aleksandr Puštov oli eelnevalt öelnud, et tänase treeningkohtumise koosseisust üllatusnimesid ei leia, mängis valitseva Eesti meistri eest Lipin, kes sekkus vahetusest 58. minutil. Selgus, et Eesti noortekoondistesse kuulunud poolkaitsja on lasnamäelaste hooaja ettevalmistusest osa võtnud.

"Järgmisel nädalal pean välismaale minema. Loodan, et hakkan seal mängima," ütles Lipin oma plaanide kohta Soccernet.ee-le.

Mingeid täpsustavaid vihjeid välisreisi sihtpunkti osas ta anda ei soovinud: "Järgmisel nädalal näete ise."

"Tahaksin öelda aitäh Infonetile, et saan praegu nendega treenida ja valmistuda. Treeningprotsess on väga hea," kiitis Lipin, kes esindas Infonetti aastail 2012-2014.

2015. aastal mängis ta Tallinna Levadia ja Narva Transi ridades, eelmisel hooajal kuulus ta Sillamäe Kalevisse. "Seitsmendal novembril lõppes minu leping ära ja Sillamäe suunas ma praegu enam ei vaata, see on ilmselt kõige viimane variant," andis Lipin mõista, et isegi Eestisse jäämise korral tema koostöö Ida-Virumaa klubiga ei jätkuks.

Juhul kui välismaa variant peaks nurjuma ning Lasnamäe meeskonna treenerid Lipinit tahtma, sooviks ta taasliituda Infonetiga: "See on Eesti meister, tahaksin mängida ja areneda siin. Tahaksin võidelda tiitli, mitte viienda koha eest."