Jevgeni Kabajevist sai Tšehhis Siim Lutsu klubikaaslane

Jevgeni Kabajev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Teisipäeval Bohemiansi treeningutega liitunud Kabajev oli testimisel edukas ning säras laupäevases kontrollmängus värava ja resultatiivse sööduga. Ta hakkab oma uues klubis kandma särki numbriga 99, kirjutab Soccernet.ee.

"Olen väga õnnelik, et sellise rikkaliku ajalooga klubi nagu Bohemians andis mulle võimaluse end näidata ja lepingu sõlmida," kommenteeris Kabajev.

"Pärast talvepausi oli väga raske mängida uues kollektiivis, kus on ka uus treener ja uued ülesanded, aga mul on hea meel, et kõik õnnestus. Loodetavasti läheb sama hästi ka edaspidi."